В черном платье и кожаном жакете: Сара Йоркская сходила в ресторан

Герцогиня Йоркская присутствовала на VIP-ужине в ресторане Wolseley City в Лондоне.

В недавно открывшийся ресторан Сара приехала в коротком кожаном жакете и черном платье средней длины, которое сочетала с черными сапогами на невысоких золотых каблуках и со шнуровкой.

Сара собрала волосы сзади заколкой, сделала насыщенный макияж глаз, надела миниатюрные серьги-кольца, а также ободок из камней. На груди у герцогини была пришпилена брошка в виде макового цветка.

Ранее мы рассказывали, почему члены британской королевской семьи носят "Красный мак" именно в ноябре.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

На прошлой неделе Сара вместе со своей старшей дочерью Беатрис присутствовали на гламурном мероприятии в Нью-Йорке. Беатрис тогда появилась перед папарацци в пальто и коктейльном платье.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

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