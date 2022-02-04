В черном платье и красном кожаном жакете: красивая королева Летиция посетила форум в Мадриде

Королева Испании Летиция на этой неделе очень активно работала.

Сегодня Ее Величество председательствовала на 11-м "Форуме против рака" во Всемирный день борьбы с раком в пространстве COMO в Мадриде, Испания.

Летиция приехала на встречу в черном платье длины до колен, которое дополнила темно-красным кожаным жакетом и красным широким поясом подчеркнула талию. Обута королева была в туфли-лодочки в тон, а в руках несла небольшой клатч из замши и кожи крокодила и с золотой фурнитурой.

Королева Летиция / Getty Images

Супруга короля Филиппа VI, как всегда, прекрасно выглядела. Деловой аутфит она дополнила дневным макияжем, любимым кольцом от Karen Hallam на пальце, а длинные волосы распустила.

Королева Летиция / Getty Images

В прошлый раз Ее Величество присутствовала на встрече в ЮНИСЕФ в Мадриде, где появилась в твидовом жакете из переработанной ткани от Hugo Boss, который она впервые надела в 2018 году, также на ней было зимнее черное пальто, его она сочетала с узкими черными брюками и кожаными туфлями-лодочками на каблуках.

Королева Летиция / Getty Images

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