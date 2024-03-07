В черном платье и любимых ботильонах: Сара Йоркская приехала в Австралию

Недавно в прессе появились хорошие новости о состоянии ее здоровья, говорилось, что герцогиня испытывает большое облегчение, так как ее рак кожи не распространился на другие органы и системы организма.

На фоне этой прекрасной новости от своих лечащих врачей герцогиня Йоркская отправилась в Австралию, где посетила саммит Global Citizen NOW, который проходит в театре Palais в Мельбурне.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

64-летняя Сара прекрасно выглядела в черном платье с рюшами на подоле и коротком кожаном пиджаке от Veronica Beard. Обута герцогиня была в свои любимые черные ботильоны на каблуках с золотыми шипами и шнуровкой от Geox. Ее жгуче-рыжие волосы были собраны заколкой, на лице был макияж, в ушах - золотые серьги, а на шее - золотая цепочка с медальоном. Также Сара сделала светлый маникюр.

В прошлый раз мы видели герцогиню Йоркскую с семьей на службе памяти в часовне Святого Георгия в Виндзоре в честь короля Греции Константина. Сара шла рядом со своим экс-мужем – принцем Эндрю, и дочерьми – принцессами Евгенией и Беатрис.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Associated Press

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