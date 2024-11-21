В черном платье и мантии: королева Камилла получила награду из рук принцессы Анны

Королева Камилла надела специальный церемониальный наряд в честь вручения ей почетной докторской степени ее невесткой, принцессой Анной.

77-летняя королева получила почетную докторскую степень по литературе от своей невестки принцессы Анны в Лондонском университете в среду, 20 ноября. Камилла стала одной из четырех, удостоенных этой чести.

Почетные степени присуждаются в рамках церемонии с 1908 года, и королева не первая королевская особа, получившая эту честь — король Георг V и королева Мария также получили почетные докторские степени, когда были принцем и принцессой Уэльскими.

Королева Камилла и принцесса Анна / Фото: Associated Press

"Будучи сама заядлым читателем, королева очень заинтересована в том, чтобы подчеркнуть важность грамотности, и уже давно поддерживает грамотность в Великобритании и во всем Содружестве", - говорится в заявлении дворца.

На церемонию Камилла приехала в черном платье, поверх которого надела церемониальный наряд. На шее у нее сверкала любимая подвеска Kiki McDonough, в ушах золотые серьги-висюльки, Ее Величество сделала макияж и свою фирменную укладку.

Королева Камилла и принцесса Анна / Фото: Associated Press

Королева Камилла много лет покровительствует организациям, которые продвигают и поддерживают грамотность, а в январе 2021 года она запустила The Queen's Reading Room как онлайн-книжный клуб в Instagram, который в конечном итоге стал благотворительной организацией, пропагандирующей преимущества чтения.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Днем ранее, напомним, королева Камилла и король Чарльз присутствовали на приеме для дипломатического корпуса в Букингемском дворце.

Королева Камилла и принцесса Анна / Фото: Associated Press

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