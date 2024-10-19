В черном платье и на шпильках: беременная принцесса София посетила церемонию

Вчера София приняла участие в церемонии вручения дипломов Университета Софиахеммет в Стокгольмской ратуше.

Супруга шведского принца Карла Филиппа выбрала для выхода в свет черный аутфит, который отлично скрывал ее еще не сильно заметный живот. На Софии было черное платье с кейп-накидкой и небольшим разрезом. Образ София дополнила лаковыми туфлями-лодочками на высоких каблуках, маленьким клатчем, сделала себе красивую укладку, макияж, маникюр бордово-красного цвета и надела несколько золотых браслетов на запястье.

Принцесса София / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход принцесса София появилась на публике также в черном аутфите и дополнила его молочно-белым пальто. Она посетила начальную школу имени Виктора Рюдберга, чтобы отпраздновать ее открытие в Стокгольме.

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