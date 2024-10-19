В черном платье и на шпильках: беременная принцесса София посетила церемонию

Беременная четвертым ребенком принцесса София продолжает исполнять свои королевские обязанности.
Вчера София приняла участие в церемонии вручения дипломов Университета Софиахеммет в Стокгольмской ратуше.
Супруга шведского принца Карла Филиппа выбрала для выхода в свет черный аутфит, который отлично скрывал ее еще не сильно заметный живот. На Софии было черное платье с кейп-накидкой и небольшим разрезом. Образ София дополнила лаковыми туфлями-лодочками на высоких каблуках, маленьким клатчем, сделала себе красивую укладку, макияж, маникюр бордово-красного цвета и надела несколько золотых браслетов на запястье.
В прошлый свой выход принцесса София появилась на публике также в черном аутфите и дополнила его молочно-белым пальто. Она посетила начальную школу имени Виктора Рюдберга, чтобы отпраздновать ее открытие в Стокгольме.
Читайте также:
- Собирали грибы и ягоды: шведская кронпринцесса поделилась снимками с отпуска
- Они выбрали другой путь: представители монарших семей, которые не работают на корону
- Празднуют шгодовщину свадьбы: история любви шведского принца Карла Филиппа и принцессы Софии