В черном платье и на шпильках: Брижит Макрон с мужем приехала в Ватикан

Первая леди Франции надела на аудиенцию к Папе Римскому все черное.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон приехали сегодня, 24 октября, в Ватикан. Там у них состоится встреча с Папой Римским Франциском.
Первая леди предстала, как и полагается, во всем черном. На ней было закрытое платье длины миди, которое она скомбинировала с черными замшевыми туфлями на шпильках.
Брижит сделала элегантную прическу, макияж смоки-айс и завершила лук черным клатчем.
Эммануэль был одет в черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук.
Напомним, Брижит посетила открытие ярмарки современного искусства Paris+ от Art Basel в Temporary Grand Palais в Париже. Там она появилась в черных штанах и жакете от Louis Vuitton с молниями на рукавах. Аутфит первая леди дополнила белой блузкой с воротником-стойкой и золотыми пуговицами.
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