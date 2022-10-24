В черном платье и на шпильках: Брижит Макрон с мужем приехала в Ватикан

Первая леди Франции надела на аудиенцию к Папе Римскому все черное.

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон приехали сегодня, 24 октября, в Ватикан. Там у них состоится встреча с Папой Римским Франциском.

Первая леди предстала, как и полагается, во всем черном. На ней было закрытое платье длины миди, которое она скомбинировала с черными замшевыми туфлями на шпильках.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит сделала элегантную прическу, макияж смоки-айс и завершила лук черным клатчем.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Эммануэль был одет в черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит посетила открытие ярмарки современного искусства Paris+ от Art Basel в Temporary Grand Palais в Париже. Там она появилась в черных штанах и жакете от Louis Vuitton с молниями на рукавах. Аутфит первая леди дополнила белой блузкой с воротником-стойкой и золотыми пуговицами.

Читайте также: