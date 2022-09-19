В черном платье и на шпильках: Лиз Трасс сделала реверанс перед королем Чарльзом III

Премьер-министр Великобритании в траурном аутфите встретилась с британским монархом.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс имела уже вторую аудиенцию у короля Чарльза III, которая состоялась в зале 1844 года в Букингемском дворце в Лондоне.
Там политик появилась в траурном образе. На ней было закрытое черное платье, сверху напоминавшее рубашку. Его Трасс дополнила капроновыми колготами и черными замшевыми туфлями на шпильках.
Образ она дополнила аккуратной укладкой и нежным макияжем. Аутфит политик завершила любимыми золотыми украшениями.
Премьер-министр присела перед монархом в реверанс. И на этот раз он у нее получился лучше, чем предыдущий. Похоже, Лиз овладевает искусством королевского этикета.
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