В черном платье и на шпильках: премьер-министр Новой Зеландии на аудиенции у короля Чарльза III

Джасинда Ардерн в образе total black встретилась с британским монархом.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн находится в Лондоне. Она приехала на похороны королевы Елизаветы II. В пятницу политик отдала честь и попрощалась с Ее Величеством в Вестминстер-холе.
Затем Ардерн побывала на приеме у короля Чарльза III в Букингемском дворце в Лондоне. Она выбрала для встречи образ total black: скромное закрытое платье миди с длинными рукавами и плиссированной юбкой, капроновые колготы и туфли на шпильках.
Аутфит Джасинда дополнила красивой прической с локонами, нежным макияжем и длинными серьгами.
Король Чарльз III был одет в черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук.
Напомним, в понедельник, 19 сентября, пройдут похороны королевы Елизаветы II, после чего гроб с телом Ее Величества доставят процессией из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство, где состоится государственная панихида. На похороны приглашены 500 лидеров государств и высокопоставленных лиц.
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