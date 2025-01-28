В черном платье и почти без макияжа: принцесса Раджва приехала с мужем Хусейном в Лондон

Принц Хусейн находится с визитом в Великобритании. Его супруга принцесса Раджва прилетела вместе с ним.

На днях супруги встретились в Лондоне с принцем Абдулом Матином и принцессой Анишей Росной из Брунея. Наследный принц Хусейн и принц Абдул Матин поделились снимками из своей прогулки в своих аккаунтах в Instagram.

Принцесса Раджва была в черном макси-платье и обута в кожаные остроносые сапоги, на плече у нее висела сумка, волосы были распущены, а на лице практически не было макияжа. Принцесса Аниша была одета в бледно-голубой твидовый жакет и черные брюки немного расклешенные к низу, а обута в туфли с круглыми носами со сверкающими стразами. Девушка также распустила волосы и сделала легкий макияж.

"С нашими дорогими друзьями принцем Абдулом Матином и принцессой Анишей Росной из Брунея", — написал принц Хусейн.

Подробности их поездки остаются в тайне, но, вероятно, четверка встретилась за ужином в одном из заведений Лондона.

Кронпринц Хусейн, принцесса Раджва с принцем Абдулом Матином и принцессой Анишей Росной из Брунея / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

А ранее в в тот же день иорданский кронпринц встретился с принцем Уэльским в Виндзоре.

"С моим дорогим другом Его Королевским Высочеством, принцем Уэльским, сегодня в Виндзорском замке", - подписал фото Хусейн.

Кронпринц Хусейн и принц Уильям Уэльский / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Напомним, недавно стало известно, что королева Рания вскоре снова станет бабушкой. Первенца ждет ее старшая дочь принцесса Иман, сестра Хуссейна.

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