В черном платье и с бокалом: королева Камилла посетила церемонию в Лондоне

Королева Камилла посетила в понедельник церемонию вручения Букеровской премии. Ее Величество вручила премию за художественную литературу, которая состоялась в концертном зале Раундхаус в Лондоне.

Церемония вручения Букеровской премии состоялась впервые за три года, а Камилла вручала главный приз в седьмой раз.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

75-летняя королева выглядела великолепно в черном платье с кружевной отделкой, черных полупрозрачных колготах и замшевых туфлях на невысоких каблуках.

У Камиллы была красивая укладка и макияж, в ушах серьги-висюльки от Van Cleef & Arpels и такой же браслет, но только другого цвета был у королевы на руке. Про этот любимый браслет королевы Камиллы мы ранее уже рассказывали. Как браслет, так и серьги выполнены в форме четырехлистного клевера и созданы из 18-каратного золота и агата.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Также на шее у Ее Величества была одна из любимых золотых подвесок. На пальце у Камиллы сверкало ее обручальное кольцо, а также помолвочное украшение. Сфотографировали Камиллу со статуэткой, а также с бокалом вина, когда она непринужденно общалась с публикой.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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