В черном платье и с идеальной укладкой: королева Камилла на приеме в Кларенс-хаусе

Королева Камилла посетила прием в Кларенс-хаусе, посвященный успеху британских команд по конному спорту на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Любительница лошадей Камилла поздравила призеров Парижской Олимпиады и Паралимпийских игр, а также команды, добившиеся успеха. В общей сложности в обеих играх команды завоевали 12 медалей, причем каждый спортсмен привез домой как минимум одну.

Королева также встретилась с конюхами, которые ухаживают за лошадьми.

На мероприятие Ее Величество прибыла в черном платье, сделала безупречную укладку и макияж, надела несколько золотых цепочек на шею, причем одно из них было новым – пластинчатая круглая подвеска с двумя сердцами, которую Камилла ранее не надевала. На запястье у нее было несколько браслетов, в том числе и любимый Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, ранее на этой неделе королева Камилла побывала в Суиндоне, где встретилась с персоналом, пациентами и волонтерами, участвующими в проекте по расширению отделения неотложной и экстренной помощи в больнице Great Western Hospital.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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