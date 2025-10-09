- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 1 мин
В черном платье и с клатчем любимого бренда ее свекрови: принцесса Раджва с мужем в Париже
Наследный принц Иордании Хусейн и его жена принцесса Раджва посетили французскую столицу, что стало их первой остановкой в ходе официального визита в Европу.
Вчера принц и принцесса встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди Брижит Макрон в Елисейском дворце.
31-летняя принцесса Раджва выглядела элегантно и сдержанно. На ней было платье Mona Alshebil с креповым воротником и накидкой на пуговицах, черного цвета, туфли-лодочки от Fendi, бежевый клатч Bottega Veneta из мягкой стеганой кожи с плетением и культовым узором в виде узла за 3500 евро в руках, на шее золотое колье и в ушах золотые серьги-висюльки, а также несколько колец на пальцах.
Раджва сделала лаконичный макияж подчеркнув совсем немного глаза, а губы оставила натурального оттенка. А ее длинные волосы были распущены и заправлены за уши.
После визита в Париж Хусейн и Раджва также посетят Великобританию, где планируют встретиться с принцем Уильямом, с которым Хусейн поддерживает теплые отношения.
Напомним, в 2023 году принц и принцесса Уэльские присутствовали на свадьбе иорданских наследников.