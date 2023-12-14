В черном платье и с колье на шее: принцесса Мария-Олимпия на вечеринке в Лондоне

Звезды собрались на светской тусовке в британской столице. Среди них была и принцесса Мария-Олимпия. Девушка снова предпочла черное платье длины миди, но в этот раз без бретелек, а образ дополнила колье на шее, сделала макияж глаз с нежно-розовыми тенями и полупрозрачным блеском накрасила губы, а белокурые короткие волосы расчесала по ровному пробору. Обута принцесса была в черные остроносые туфли на каблуках.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

А на днях принцесса Мария-Олимпия посетила открытие флагманского магазина TOTEME London. Туда девушка приехала в черное макси-платье с серебристым вкраплением, которое было с открытыми плечами и отлично подчеркивало ее фигуру.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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