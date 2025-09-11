В черном платье и с красивой укладкой: принцесса Беатрис на мероприятии в память о жертвах теракта 11 сентября

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Беатрис приняла участие в благотворительном дне BGC Group, собирая миллионы на благие дела в память о коллегах BGC, погибших 11 сентября во время катастрофы в США. В этом году проходит уже 24-я ее годовщина.

Принцесса, как и в прошлом году, приехала в офисы BGC в рамках ежегодного мероприятия компании, которое проводится в память о 658 сотрудниках Cantor Fitzgerald и 61 сотруднике EuroBrokers, погибших в результате атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, 11 сентября 2001 года.

Беатрис отвечала на телефонные звонки в торговом зале и под руководством брокера общалась с клиентами по телефону, пытаясь собрать миллионы долларов на благотворительные цели.

Одета в этот день Ее Высочество была в лаконичное черное платье миди и обута в черные замшевые туфли с застежками вокруг щиколотки. Ее светло-рыжие волосы были распущены, на лице был легкий макияж, а из украшений Беатрис надела свои кольцо — помолвочное и обручальное, еще одно золотое кольцо и тонкий золотой браслет на запястье.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, что принцесса Беатрис — взяла на себя одно из королевских покровительств своего покойного деда принца Филиппа.