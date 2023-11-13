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В черном платье и с красными губами: принцесса Мария-Олимпия потусовалась в Лондоне

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
272
Время на прочтение
1 мин
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В черном платье и с красными губами: принцесса Мария-Олимпия потусовалась в Лондоне

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Принцесса Греции Мария-Олимпия очень любит светские тусовки.

На днях девушка присутствовала на мероприятии, организованном Поппи Делевинь в отеле InterContinental London Park Lane, в честь третьей годовщины винного бренда Della Vite, основательницами которого являются сестры Поппи и Кара Делевинь. Мероприятие прошло в Лондоне.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images
Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

27-летняя принцесса была в черном обтягивающем платье в пол с круглой горловиной и длинными рукавами. Лук свой дополнила черными сапогами с квадратными носами на каблуках, сделала макияж глаз со стрелками на веках и подчеркнула губы красной помадой. В ушах у принцессы сверкали серьги с бриллиантами, на пальцах было несколько колец, а маникюр - насыщенного красного цвета.

В прошлый свой выход в октябре принцесса Мария-Олимпия вышла в свет в прозрачном платье, расшитом камнями, и со змеей на шее.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images
Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
272
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