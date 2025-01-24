В черном платье и с лаконичной прической: княгиня Шарлин с мужем посетила траурное мероприятие

Князь Монако Альбер II с супругой княгиней Шарлин посетили похорон Дидье Гийома, бывшего французского министра и главы правительства Монако.
Князя и княгиню запечатлели после церемонии в Монако. Шарлин была в лаконичном черном наряде, собрав волосы внизу заколкой, сделала легкий дневной макияж и дополнила образ серьгами-гвоздиками с бриллиантами.
Альбер был в черном костюме, белой рубашке, с черным галстуком и в очках.
Дидье Гийом был объявлен новым государственным министром Монако 10 июня 2024 года. В декабре того же года он женился. Умер в Ницце 17 января 2025 года в возрасте 65 лет после того, как 10 января был госпитализирован в связи с болезнью.
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