В черном платье и с любимой сумкой: королева Летиция появилась на новом мероприятии

Королева Летиция / © Getty Images

Ее Величество председательствовала на официальном мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы с раком, — особо значимом событии, организованном Испанской ассоциацией по борьбе с раком (AECC).

Для публичного выхода королева выбрала стиль, соответствующий характеру мероприятия: сдержанный, уважительный и соответствующий посланию поддержки. На ней было трикотажное черное платье от COS с широким поясом на талии и длинными рукавами. А также сверху набросила пальто, обула высокие сапоги с драпировкой от американского бренда Steve Madden и в руках держала сумку от Carolina Herrera.

Королева Летиция / © Getty Images

У королевы были распущены волосы красиво накручены локонами, а также макияж на лице, а выбором украшений она удивила, надев бриллиантовые серьги от Tous Atelier, стоимостью 1400 евро.

