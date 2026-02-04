- Дата публикации
В черном платье и с любимой сумкой: королева Летиция появилась на новом мероприятии
Королева Летиция сегодня присутствует на мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы с раком в Green Patio Espace в Мадриде.
Ее Величество председательствовала на официальном мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы с раком, — особо значимом событии, организованном Испанской ассоциацией по борьбе с раком (AECC).
Для публичного выхода королева выбрала стиль, соответствующий характеру мероприятия: сдержанный, уважительный и соответствующий посланию поддержки. На ней было трикотажное черное платье от COS с широким поясом на талии и длинными рукавами. А также сверху набросила пальто, обула высокие сапоги с драпировкой от американского бренда Steve Madden и в руках держала сумку от Carolina Herrera.
У королевы были распущены волосы красиво накручены локонами, а также макияж на лице, а выбором украшений она удивила, надев бриллиантовые серьги от Tous Atelier, стоимостью 1400 евро.
Напомним, ранее мы рассказывали, о том, какие украшения часто носит королева Летиция и о ее любимчиках из королевской ювелирной шкатулки.