В черном платье и с любимым чокером на шее: королева Камилла на приеме во дворце

Король Чарльз и королева Камилла организовали прием для членов парламента, вновь избранных на выборах 2024 года, и членов Палаты лордов в Букингемском дворце в Лондоне.
77-летняя королева появилась на мероприятии в черном платье с белой вышивкой на груди и манжетах и обута в замшевые сапоги на каблуках. У Камиллы была ее фирменная прическа, в ушах жемчужные серьги-висюльки и жемчужный чокер с бриллиантовой застежкой на шее – один из ее самых любимых.
Король Чарльз появился на приеме в сером классическом костюме, белой рубашке в тонкую полоску и с галстуком в принт.
Напомним, вчера королевская чета поделилась радостной новостью, принцесса Беатрис стала мамой во второй раз и родила дочь Афину. В Instagram дворец опубликовал фото новорожденной и поздравил пару с пополнением в семье.
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