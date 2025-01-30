В черном платье и с любимым чокером на шее: королева Камилла на приеме во дворце

Король Чарльз и королева Камилла организовали прием для членов парламента, вновь избранных на выборах 2024 года, и членов Палаты лордов в Букингемском дворце в Лондоне.

77-летняя королева появилась на мероприятии в черном платье с белой вышивкой на груди и манжетах и обута в замшевые сапоги на каблуках. У Камиллы была ее фирменная прическа, в ушах жемчужные серьги-висюльки и жемчужный чокер с бриллиантовой застежкой на шее – один из ее самых любимых.

Тереза Мэй и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз появился на приеме в сером классическом костюме, белой рубашке в тонкую полоску и с галстуком в принт.

Король Чарльз и королева Камилла с лидером Консервативной партии Кеми Баденох (слева) и премьер-министром Великобритании Киром Стармером / Фото: Associated Press

Напомним, вчера королевская чета поделилась радостной новостью, принцесса Беатрис стала мамой во второй раз и родила дочь Афину. В Instagram дворец опубликовал фото новорожденной и поздравил пару с пополнением в семье.

Читайте также: