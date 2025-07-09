В черном платье и с нитью жемчуга на шее: королева Летиция на церемонии в Мадриде

Королева Летиция и король Филипп VI присутствовали на 105-й церемонии вручения премии ABC Journalism Awards в выставочном центре Espacio ABC в Мадриде.
Летиция выбрала элегантное облегающее черное платье длины миди без бретелек, которое отлично сидело на ее фигуре от бренда Sybilla. Королевский образ дополняли жемчужное колье на шее, серьги-гвоздики с бриллиантами в ушах, золотое кольцо Coreterno и прямоугольный клатч Magrit. Также Летиция обула туфли-слингбэки тоже от Magrit на невысоких каблуках, волосы распустила и сделала выразительный макияж.
А король Филипп VI надел черный элегантный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку черного цвета.