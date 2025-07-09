В черном платье и с нитью жемчуга на шее: королева Летиция на церемонии в Мадриде

Королева Летиция / © Getty Images

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Королева Летиция и король Филипп VI присутствовали на 105-й церемонии вручения премии ABC Journalism Awards в выставочном центре Espacio ABC в Мадриде.

Летиция выбрала элегантное облегающее черное платье длины миди без бретелек, которое отлично сидело на ее фигуре от бренда Sybilla. Королевский образ дополняли жемчужное колье на шее, серьги-гвоздики с бриллиантами в ушах, золотое кольцо Coreterno и прямоугольный клатч Magrit. Также Летиция обула туфли-слингбэки тоже от Magrit на невысоких каблуках, волосы распустила и сделала выразительный макияж.

Королева Летиция / © Getty Images

А король Филипп VI надел черный элегантный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку черного цвета.

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Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Associated Press Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и Джилл Байден / © Associated Press