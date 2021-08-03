В черном платье и с сумкой с принтом "зебра": скромный выход племянницы королевы Елизаветы II

В черном платье и с сумкой с принтом "зебра": скромный выход племянницы королевы Елизаветы II

25-летняя леди Амелия Виндзор недавно посетила открытие ресторана в Лондоне.

Новый ресторан Park Row был открыт в партнерстве с Warner Bros. На его открытие приехали известные модели, тусовщицы, аристократки. Леди Амелия, которая является внучатой двоюродной племянницей королевы Елизаветы II, приехала на мероприятие в достаточно лаконичном аутфите.

Девушка надела черное платье, верх которого был отделан кружевом, и дополнила образ лаковыми туфлями на высоких квадратных каблуках и небольшой сумкой с принтом "зебра". На запястьях у девушки были по несколько золотых браслетов, а на шее - несколько золотых цепей. Волосы Амелия распустила, сделала легкий макияж глаз и накрасила губы блеском.

Амелия Виндзор / Getty Images

Напомним, на этом же мероприятии присутствовала и 23-летняя модель и сестра Кейт Мосс – Лотти. На вечеринку девушка надела шелковый черный топ, поверх него - удлиненный блейзер, а также абсолютно прозрачные брюки, под которыми было кружевное нижнее белье. Образ получился ну очень откровенным.

Лотти Мосс / Getty Images

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