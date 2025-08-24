- Дата публикации
В черном платье и с сумкой за 8,5 тысяч евро: внебрачная дочь князя Монако сходила на тусовку
33-летняя внебрачная дочь князя Монако Альбера II — Жасмин Гримальди — поделилась фото с очередной тусовки, которую посетила.
Жасмин позировала у бассейна, в идеальном черном платье длины миди на тонких бретельках и кожаных туфлях-лодочках на каблуках, а в руках держала сумку Schiaparelli, которую на втором снимке показала крупным планом.
«@schiaparelli — идеальный вариант „плюс один“, — подписала Жасмин Гримальди в подписи под фотографиями.
Эта мини-сумка из жатой кожи, украшена фирменными анатомическими украшениями из эмали и позолоченной латуни, а также стразами, дополнена фирменной розовой подкладкой и кожаными ручками. Ее цена на сайте бренда составляет 8 500 евро.
Жасмин дополнила свой лук гладкой прической, выразительным макияжем, серьгами и кольцами, а также светлым маникюром.
Напомним, недавно девушка делилась снимками с отдыха и показывала, как проводила каникулы в Греции, публикуя фото в бикини.