В черном платье и с цветочным колье: королева Камилла посетила премьеру фильма

Королева Камилла / © Associated Press

Днем Камилла и ее супруг король Чарльз посетили прием в Букингемском дворце, организованный в память о жертвах Холокоста. Там Ее Величество появилась в сдержанном темно-синем платье без рукавов, под которым была черная блузка, на груди у нее была сверкающая брошь в виде сердца.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

А вечером Камилла посетила специальный показ фильма «Хамнет», организованный в читальном зале королевы в отеле May Fair в Лондоне. В фильме рассказывается вымышленная история жизни сына Уильяма Шекспира Хемнета, который умер в юном возрасте.

Королева Камилла / © Associated Press

Камилла приехала на мероприятие в черном платье миди с V-образным вырезом на декольте и кожаных туфлях-лодочках на устойчивых каблуках. Платье было расшито черными пайетками, а в руках королева держала небольшой черный клатч, декорирован камнями. Ее Величество дополнила вечерний аутфит цветочным колье на шее, которое мы ранее не видели и крупными серьгами с бриллиантами. У нее была фирменная укладка и макияж на лице.

Королева Камилла / © Associated Press

На прошлой неделе, напомним, королева Камилла и принцесса Кейт синхронизировали свои образы для светских выходов, используя моду для того, чтобы продемонстрировать единство королевской семьи.