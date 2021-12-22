В черном платье и с вечерней прической: Юлия Тимошенко показала милое фото с Михеилом Саакашвили

В черном платье и с вечерней прической: Юлия Тимошенко показала милое фото с Михеилом Саакашвили

Нардеп поздравила своего товарища с днем рождения в Сети.

Юлия Тимошенко опубликовала на своей странице в Facebook милое фото с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, сделанное в студии политической программы. Вчера, 21 декабря, он отметил свое 54-летие.

На снимке политик появилась в черном платье и с вечерней волнистой прической.

Юлия Тимошенко и Михеил Саакашвили / Facebook/Юлия Тимошенко

Рядом с ней стоит Саакашвили в синем костюме и белой рубашке.

Нардеп в подписи на фото поздравила своего товарища с днем рождения.

"Искренне и от всего сердца поздравляю своего товарища, великого друга Украины, президента Грузии Mikheil Saakashvili с Днем рождения! Иногда жизнь бросает нам вызовы. Иногда мы вынуждены идти по тому пути, который бы хотелось обойти. Иногда бывает не так, как нам хочется…

Но нужно держаться! Должны быть несгибаемыми и непреодолимыми. Ибо именно это дает нам веру, дает силу и мужество, чтобы пройти через любые испытания, вытерпеть, преодолеть. И подняться, чтобы идти дальше! Я знаю, дорогой друг, что ты думаешь так же! Ты за стенами, но ты не в тюрьме. Действительно свободного духом человека заточить невозможно! C Днем рождения! Держись, Миха! С уважением!" – написала Юлия Владимировна.

Напомним, Тимошенко в нежном образе появилась в эфире политической передачи.

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