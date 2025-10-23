В черном платье и с венком на голове: королева Камилла с мужем Чарльзом на встрече с Папой Римским

Король Чарльз и королева Камилла с Папой Римским Львом XIV / © Associated Press

Король и королева встретились с Папой Львом в его официальной резиденции, Апостольском дворце, а затем посетили экуменическую службу в знаменитой Сикстинской капелле.

Это первая встреча британского монарха Чарльза III с Папой Львом XIV с момента интронизации Папы Римского в мае 2025 года. Король приехал на встречу в темно-синем костюме, белой рубашке и с черным галстуком, а обул идеально начищенные лаковые туфли.

Король Чарльз и королева Камилла в Ватикане / © Associated Press

Его супруга королева Камилла по традиции была одета во все черное (у супруги британского монарха нет привилегии белого цвета).

Король Чарльз и королева Камилла с Папой Римским Львом XIV / © Associated Press

На Камилле было черное платье от Fiona Clare, а на голове черная накидка с цветочным венком от Philip Treacy. Также королева носила брошь в форме креста с жемчугом, принадлежавшей покойной королеве Елизавете II, в ушах у нее были жемчужные серьги, а на шее жемчужное колье с бриллиантовой застежкой. Камилла была в черных колготах и туфлях-лодочках на каблуках.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Для Их Величеств была расстелена красная дорожка, когда официальные лица приветствовали их во дворе Сан-Дамасо после встречи с Папой Львом IV.