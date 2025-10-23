- Дата публикации
В черном платье и с венком на голове: королева Камилла с мужем Чарльзом на встрече с Папой Римским
Король Чарльз и королева Камилла прибыли во двор Святого Дамаса в Ватикане с государственным визитом, где они встретятся с Папой Львом XIV и помолятся с ним в Сикстинской капелле.
Король и королева встретились с Папой Львом в его официальной резиденции, Апостольском дворце, а затем посетили экуменическую службу в знаменитой Сикстинской капелле.
Это первая встреча британского монарха Чарльза III с Папой Львом XIV с момента интронизации Папы Римского в мае 2025 года. Король приехал на встречу в темно-синем костюме, белой рубашке и с черным галстуком, а обул идеально начищенные лаковые туфли.
Его супруга королева Камилла по традиции была одета во все черное (у супруги британского монарха нет привилегии белого цвета).
На Камилле было черное платье от Fiona Clare, а на голове черная накидка с цветочным венком от Philip Treacy. Также королева носила брошь в форме креста с жемчугом, принадлежавшей покойной королеве Елизавете II, в ушах у нее были жемчужные серьги, а на шее жемчужное колье с бриллиантовой застежкой. Камилла была в черных колготах и туфлях-лодочках на каблуках.
Для Их Величеств была расстелена красная дорожка, когда официальные лица приветствовали их во дворе Сан-Дамасо после встречи с Папой Львом IV.