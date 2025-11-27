В черном платье и серьгах-снежинках: Зара Тиндалл сходила на коктейльную вечеринку

Зара Тиндалл / © Getty Images

Дочь принцессы Анны присутствовала на специальном коктейле, организованном Ребеккой Валланс в ресторане Aki London в британской столице.

На тусовку Зара приехала в мини-платье черного цвета от Rebecca Vallance с короткими рукавами-фонариками и декорированное крупными пуговицами. К наряду Тиндалл подобрала черные колготы и остроносые туфли-лодочки на каблуках Emmy London с пряжками. Ее вечерний образ прекрасно дополняли каскадные серьги-снежинки с бриллиантами от Kiki Mcdonough, бриллиантовый браслет и часы.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара собрала волосы в прическу и сделала легкий вечерний макияж, акцентируя внимание на глазах.

Зара Тиндалл давно не появлялась в светском обществе. В прошлый раз мы видели ее на ипподроме Челтнема, где наездница присутствовала на спортивном конном мероприятии.