В черном платье и шляпе с пером: Лиз Трасс на траурной службе по королеве Елизавете II

В Вестминстер-холе состоялась траурная служба по королеве Елизавете II. Вчера, 14 сентября, ее гроб перевезли сюда из Букингемского дворца. Здесь он будет находиться четыре дня до похорон. Британцы смогут отдать Ее Величеству дань уважения и попрощаться.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Службу посетили члены королевской семьи и политики. Среди них была новоназначенный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Она появилась в черном платье миди с короткими рукавами, черных капроновых колготах и черных туфлях.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Свой траурный образ Трасс дополнила элегантной шляпой-диском, украшенной большим пером и декором, золотыми серьгами и цепочкой.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Напомним, Трасс во время своей первой аудиенции у короля Чарльза III продемонстрировала свой первый реверанс.

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