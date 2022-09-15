В черном платье и шляпе с пером: Лиз Трасс на траурной службе по королеве Елизавете II

Премьер-министр Великобритании в образе total black отдала честь монархине.
В Вестминстер-холе состоялась траурная служба по королеве Елизавете II. Вчера, 14 сентября, ее гроб перевезли сюда из Букингемского дворца. Здесь он будет находиться четыре дня до похорон. Британцы смогут отдать Ее Величеству дань уважения и попрощаться.
Службу посетили члены королевской семьи и политики. Среди них была новоназначенный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.
Она появилась в черном платье миди с короткими рукавами, черных капроновых колготах и черных туфлях.
Свой траурный образ Трасс дополнила элегантной шляпой-диском, украшенной большим пером и декором, золотыми серьгами и цепочкой.
Напомним, Трасс во время своей первой аудиенции у короля Чарльза III продемонстрировала свой первый реверанс.
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