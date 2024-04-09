В черном платье и слингбэках: элегантная королева Летиция на службе памяти

Король Филипп и королева Летиция посетили мессу в память Фернандо Гомеса-Асебота в Кафедральном соборе Вооруженных сил в Мадриде.

Король и королева вместе с остальными членами испанской королевской семьи почтили память Фернандо Гомеса-Асебо, младшего сына инфанты Пилар де Бурбон и двоюродного брата короля Филиппа VI. Он скончался 2 марта 2024 года в возрасте 49 лет после долгой борьбы с хронической дыхательной недостаточностью.

Королева Летиция выбрала для этого мероприятие черное платье миди, обула кожаные туфли-слингбэки от Massimo Dutti на невысоких каблуках, а в руках держала черную сумку Giorgio Armani.

Королева распустила волосы, сделала дневной макияж, надела серьги-гвоздики и жемчужную брошь в окружении бриллиантов.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Филипп VI был в темно-синем костюме, белой рубашке и в черном галстуке. Летиция держала мужа под руку.

На мессу также приехала королева София (мать короля Филиппа VI) и ее младшая дочь инфанта Кристина. Был замечен и ее супруг экс-король Хуан Карлос I. София надела черный жакет, блузку в белый принт и черные брюки, в руках держала сумку. На жакете у королевы была пришпилена бриллиантовая брошь в виде стрекозы, а на шее было множество золотых украшений. Ее дочь Кристина также надела черный брючный костюм в сочетании с белой блузкой и в руках держала клатч.

Инфанта Кристина и королева София / Фото: Getty Images

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