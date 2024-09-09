В черном платье и снова на каблуках: королева Летиция с мужем сходила на мессу

Члены испанской королевской семьи посетили памятную мессу в честь Хуана Гомеса-Асебо в Кафедральном соборе Вооруженных сил в Мадриде.

Хуан Гомес - двоюродный брат короля Филиппа, он скончался 12 августа на Майорке. Ему было 54 года. По данным СМИ, Хуан давно болел раком.

На службу король Филипп VI прибыл со своей супругой королевой Летицией. Они оба были облачены в черные наряды. Летиция надела черное платье-миди Carolina Herrera с короткими рукавами, туфли-слингбэки на невысоких каблуках Massimo Dutti, а в руках держала любимую сумку из кожи Carolina Herrera. Королева распустила волосы, сделала выразительный макияж глаз, надела жемчужные серьги-висюльки и жемчужное колье на шею. Также у нее на пальце было любимое золотое кольцо Coreterno.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король Филипп VI был одет в черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук, а обут в лаковые туфли-лоферы.

Также мессу посетили родители короля Филиппа – королева София и король Хуан Карлос I, а также его сестра инфанта Кристина.

Королева София / Фото: Getty Images

Принцесса Кристина / Фото: Getty Images

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