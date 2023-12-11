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В черном платье и тиаре с изумрудами: принцесса София на церемонии в Стокгольме

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
278
Время на прочтение
1 мин
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В черном платье и тиаре с изумрудами: принцесса София на церемонии в Стокгольме

Принцесса София / Фото: Getty Images

Принцесса Швеции София посетила церемонию вручения Нобелевской премии, которая состоялась в Концертном зале в Стокгольме.

Супруга принца Карла Филиппа была облачена в черное платье с пышным подолом от Andiata, к которому подобрала черный клатч Bottega Veneta, шею Софии украшало колье Swararovski и от этого же бренда на ее запястье был широкий браслет.

Принцесса София / © Getty Images
Принцесса София / Фото: Getty Images

На голове у Софии была бриллиантовая тиара с изумрудами, а в ушах были серьги-висюльки тоже с изумрудными камнями. Ее Высочество сделала вечернюю прическу и красивый макияж, подчеркнув глаза и нежно-розовым блеском накрасив губы. На груди у Софии был Королевский Орден Серафимов и Орден королевской семьи Карла XVI Густава.

Принцесса София / © Getty Images
Принцесса София / Фото: Getty Images

Напомним, кронпринцесса Виктория приехала на церемонию в фиолетовом платье и тиаре и выглядела роскошно в этот вечер.

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Дата публикации
Просмотры
278
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