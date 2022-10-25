В черном платье и туфлях-лодочках: Лиз Трасс приехала к королю Чарльзу III на последнюю аудиенцию

Король Чарльз III принял сегодня отставку премьер-министра Элизабет Трасс, которая прибыла к нему на аудиенцию в Букингемский дворец.

Лиз Трасс стала последним 15-м премьер-министром королевы Елизаветы II и первым у ее преемника короля Чарльза III. На посту она продержалась всего 45 дней.

Лиз Трасс / Фото: Getty Images

В свой последний визит в Букингемский дворец Трасс прибыла в черном лаконичным платье длины до колен и с короткими рукавами, остроносых туфлях-лодочках на устойчивых каблуках и с лаконичной укладкой. На лице у экс-премьер-министра был дневной макияж, на шее сверкала золотая цепочка, а на пальце – золотое кольцо.

Как жаль, что в этот раз мы не увидели реверанс от госпожи Трасс. За ее недолгую карьеру она так и не смогла сделать его в совершенстве. Уж слишком мало было времени для оттачивания мастерства.

Король Чарльз III и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Напомним, Лиз Трасс стала премьером 6 сентября за два дня до смерти королевы Елизаветы II. И ушла в отставку 20 октября, после того, как потеряла поддержку консервативных законодателей после нескольких недель беспорядков из-за неудачного экономического плана.

Его Величество король принял отставку премьер-министра Лиз Трасс и тут же встретился во время аудиенции с новым премьер-министром Риши Сунаком, которому предложил сформировать новое правительство.

Король Чарльз III и Риши Сунак / Фото: Associated Press

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