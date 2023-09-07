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В черном платье и туфлях в форме сердца: принцесса Мария-Олимпия на открытии бутика

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
556
Время на прочтение
1 мин
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В черном платье и туфлях в форме сердца: принцесса Мария-Олимпия на открытии бутика

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

27-летняя греческая принцесса вышла в свет в маленьком черном платье.

Мария-Олимпия посетила церемонию открытия нового магазина Breitling в Нью-Йорке. Для светского выхода принцесса выбрала облегающее черное платье миди на одно плече, сочетая его с белыми туфлями-лодочками в форме-сердца на каблуках.

На запястье у принцессы были часы, ногти она накрасила светлым лаком, белокурые короткие волосы распустила и сделала макияж в теплых нюдовых оттенках.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images
Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Также на мероприятии присутствовала актриса Шарлин Терон. Она поделилась снимком в Instagram. На открытие бутика 48-летняя звезда приехала в прозрачном топе без рукавов из жемчуга и черной макси-юбке.

"Вечер жемчужин", — написала Шарлиз в подписи к фотографии, которую опубликовала для своих 7,5 миллионов подписчиков.

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Дата публикации
Просмотры
556
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