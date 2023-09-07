В черном платье и туфлях в форме сердца: принцесса Мария-Олимпия на открытии бутика

27-летняя греческая принцесса вышла в свет в маленьком черном платье.
Мария-Олимпия посетила церемонию открытия нового магазина Breitling в Нью-Йорке. Для светского выхода принцесса выбрала облегающее черное платье миди на одно плече, сочетая его с белыми туфлями-лодочками в форме-сердца на каблуках.
На запястье у принцессы были часы, ногти она накрасила светлым лаком, белокурые короткие волосы распустила и сделала макияж в теплых нюдовых оттенках.
Также на мероприятии присутствовала актриса Шарлин Терон. Она поделилась снимком в Instagram. На открытие бутика 48-летняя звезда приехала в прозрачном топе без рукавов из жемчуга и черной макси-юбке.
"Вечер жемчужин", — написала Шарлиз в подписи к фотографии, которую опубликовала для своих 7,5 миллионов подписчиков.
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