В черном платье и в эспадрильях: Иванка Трамп с мужем и сыновьями сходила на бейсбольный матч

Иванка Трамп после ухода из политики много времени проводит с семьей.

Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером и их сыновьями – Джозефом и Теодором – сходила на бейсбольный матч. Оттуда она опубликовала в Instagram Stories снимки.

Для такого события Иванка выбрала черное платье миди с округлым вырезом. На талии она завязала джинсовую куртку. Обута Трамп была в черные эспадрильи на бежевой танкетке.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Свой образ Иванка дополнила стильной соломенной сумкой с черными вставками, которые выглядели гармонично с ее нарядами. Волосы она собрала в низкий хвост, надела на глаза черные солнцезащитные очки, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а шею – цепочкой.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Кушнер вместе с сыновьями одели синие бейсболки с логотипом команды New York Mets, за которую болели и сфотографировались с любимым игроком.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп в черном купальнике похвасталась стройной фигурой и сексуальным декольте на пляже.

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