В черном платье и высоких сапогах: леди Амелия Виндзор на модном ивенте

Девушка посетила ужин в честь выхода коллекции New Editions Сезана в The Old Sessions House в британской столице. На мероприятие Амелия прибыла в черном платье длины выше колен, высоких кожаных сапогах на платформе, а на плече у нее висела болотного цвета плетеная сумка.

Леди Амелия сделала легкий макияж глаз, подчеркнула насыщенным блеском пухлые губы, волосы собрала в пучок и надела несколько колец-серьг в уши. Также ее образ дополняло несколько браслетов.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Буквально несколько дней назад леди Амелию сфотографировали на прогулке в Челси. В тот день она была в темно-синем пальто и с забавными брошами на нем.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

