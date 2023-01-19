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В черном платье и замшевых сапогах: министр иностранных дел Германии приехала в Гаагу

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
827
Время на прочтение
1 мин
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В черном платье и замшевых сапогах: министр иностранных дел Германии приехала в Гаагу

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Анналена Бербок с официальным визитом посетила Нидерланды.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила с рабочим визитом Гаагу. Она провела двустороннюю встречу со своим нидерландским коллегой Вопке Хукстрою. После встречи они провели пресс-конференцию.

Анналена предстала в этот день в деловом образе с ноткой элегантности. На ней было черное платье миди по фигуре с рукавами три четверти, которое политик скомбинировала с коричневыми замшевыми сапогами на высоком каблуке.

Анналена Бербок и Вопке Гукстра / © Associated Press
Анналена Бербок и Вопке Гукстра / Фото: Associated Press

Аутфит Бербок дополнила макияжем смоки-айс, аккуратной укладкой и лаконичными золотыми серьгами.

Анналена Бербок / © Associated Press
Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Напомним, а на конференции послов в Португалии Анналена появилась в фиолетовом костюме-тройке, состоявшем из приталенного жакета, топа и прямых брюк со стрелками.

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Дата публикации
Просмотры
827
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