В черном платье и замшевых сапогах: министр иностранных дел Германии приехала в Гаагу

Анналена Бербок с официальным визитом посетила Нидерланды.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила с рабочим визитом Гаагу. Она провела двустороннюю встречу со своим нидерландским коллегой Вопке Хукстрою. После встречи они провели пресс-конференцию.
Анналена предстала в этот день в деловом образе с ноткой элегантности. На ней было черное платье миди по фигуре с рукавами три четверти, которое политик скомбинировала с коричневыми замшевыми сапогами на высоком каблуке.
Аутфит Бербок дополнила макияжем смоки-айс, аккуратной укладкой и лаконичными золотыми серьгами.
Напомним, а на конференции послов в Португалии Анналена появилась в фиолетовом костюме-тройке, состоявшем из приталенного жакета, топа и прямых брюк со стрелками.
Читайте также: