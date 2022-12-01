В черном платье и жемчужных серьгах: королева Максима с семьей на церемонии

На мероприятии присутствовала королева Максима, король Виллем-Александр, а также мама короля – принцесса Беатрикс. 84-летняя принцесса была облачена в черный костюм, состоящий из кофты с цветочным принтом на рукавах и прямых брюк. На шее у нее сверкало двухцветное колье, в ушах были серьги, обута принцесса была в черные остроносые балетки.

Королева Максима, король Виллем-Александр, принцесса Беатрикс / Фото: Getty Images

Королева Максима была одета в черное платье миди из шерстяного крепа с пуговицами и атласной отделкой от Alessandra Rich, а ее талию подчеркивал тонкий пояс. Под мышкой Максима держала крупный кожаный клатч-конверт от Urbanstory, а обута была в кожаные туфли-лодочки от Gianvito Rossi.

Ее Величество королева надела жемчужные серьги, сделала макияж с акцентом на глаза, губы накрасила помадой терракотового цвета, а волосы распустила.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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