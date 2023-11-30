В черном платье и золотых босоножках: принцесса Евгения на зимнем гала-концерте

Принцесса Евгения вместе с мамой Сарой Йоркской и мужем Джеком Бруксбэнком посетила гала-концерт.
Они присутствовали на первом зимнем гала-концерте Коллектива по борьбе с рабством в Центре искусств Баттерси в Лондоне.
На Евгении было черное атласное платье с длинными рукавами, сборками на талии и украшенное брошами от Peter Pilotto & Christopher de Vos, золотистые босоножки Jimmy Choo, принцесса сделала насыщенный вечерний макияж, надела драгоценные серьги-висюльки и уложила волосы в прическу.
Ее муж Джек также был в черном смокинге, белой рубашке и с черным галстуком-бабочкой. Перед фотографами пара позировала вместе.
Недавно в подскате принцесса Евгения рассказала, что не может сбросить вес после рождения второго сына. Поэтому часто выбирает наряды черного цвета, которые, как известно, стройнят фигуру.
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