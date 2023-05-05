В черном платье и золотых туфлях: красивая королева Летиция на приеме

Королева Испании Летиция и ее супруг король Филипп VI организовали еще один прием для президентской четы Колумбии в Королевском дворце в Мадриде.
Сегодня на Летиции черное платье без рукавов от бренда andmeunlimited длины миди, к которому королева подобрала золотые туфли-лодочки на каблуках. Ее темные густые волосы распущены, на лице насыщенный макияж глаз с пышными ресницами и блеск на губах.
Первая леди Вероника Алькосер надела весьма необычный наряд, который состоял из трехцветного топа на одно плечо и с одним рукавом и синей макси-юбки, в сочетании с красными туфлями-лодочками. У первой леди Колумбии был светлый маникюр, легкий макияж на лице и простая укладка. В ушах было несколько серег-гвоздиков, а на шее - тонкая цепочка.
Днем ранее королевская чета Испании вчера устроила банкет для президентской четы Колумбии в Королевском дворце в Мадриде. Королева Летиция надела в этот вечер красное платье с короткими рукавами и баской от Carolina Herrera силуэта "русалка" с легким шлейфом и дополнила образ любимой цветочной тиарой.
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