В черном платье: как новый премьер-министр Лиз Трасс объявила о смерти королевы

8 сентября не стало королевы Великобритании Елизаветы II, которая в этом году отпраздновала свой платиновый юбилей - 70 лет на престоле. Одной из тех, кто обратилась к нации, стала новоизбранный премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс.

Госпожа Трасс вышла к прессе, которая ее ожидала на Даунинг-стрит, 10, в черном траурном платье и золотых украшениях. Наряд был приталенным и имел небольшой вырез.

Элизабет Трасс / Фото: Getty Images

Премьер произнесла речь, в которой сказала, что это разрушительное событие ознаменовало конец второй елизаветинской эпохи и ее уход стал "большой потерей" для нации и мира.

Элизабет Трасс / Фото: Associated Press

Также в своем обращении она назвала Чарльза новым королем.

"Сегодня корона переходит, как это происходило уже более тысячи лет, к нашему новому монарху, нашему новому главе государства, Его Величеству королю Чарльзу III".

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