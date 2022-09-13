В черном платье, кейпе и с сумкой любимого бренда Елизаветы II: королева Камилла в парламенте Шотландии

У новоиспеченного короля Чарльза III и королевы-консорт Камиллы сейчас, как никогда много королевских обязанностей.

Вчера в Шотландии Их королевские Величества присутствовали в парламенте, куда прибыли для того, чтобы принять выражение соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Король Чарльз III посещает Шотландию впервые после восхождения на престол после смерти своей матери королевы Елизаветы II, которая скончалась в замке Балморал 8 сентября 2022 года.

Чарльза и Камиллу встречала толпа людей, когда они покидали здание шотландского парламента. 75-летняя королева Камилла была в черном платье и кейп-накидке, а обута в черные туфли-лодочки на невысоких каблуках. В руках королева-консорт держала маленький черный клатч от бренда Launer – любимого бренда сумок королевы Елизаветы II.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Также у Камиллы была безупречная укладка, легкий макияж на лице и жемчужные украшения. Королева Камилла выглядит очень достойно и видно, что она будет наследовать пример Елизаветы II. Возможно, мы будем видеть ее чаще и с сумками от Launer, а также в украшениях из королевской сокровищницы, ведь, говорят, у Камиллы теперь будет туда доступ гораздо более широкий доступ, чем был прежде.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз III в этот день был в шотландском килте. В этот же день, напомним, в Шотландии прощались с королевой Елизаветой II и члены королевской семьи присутствовали на службе в соборе Святого Джайлса.

Прощание с королевой Елизаветой II в соборе Святого Джайлса, в Шотландии / Фото: Associated Press

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