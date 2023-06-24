Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В черном платье-комбинации: элегантная королева Летиция на мероприятии в Мадриде

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
915
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В черном платье-комбинации: элегантная королева Летиция на мероприятии в Мадриде

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Наряд подчеркивал стройную фигуру 50-летней королевы.

Королева Испании Летиция посетила конкурс научных монологов Solo De Ciencia ("Только наука"), организованный Испанским фондом науки и технологий. В этом мероприятии приняли участие 8 финалистов, проходил он в Мадриде.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ее Величество появилась на публике в элегантном и довольно лаконичном наряде - черном шелковом платье от бренда & Other Stories, которое ранее уже носила. Платье королева сочетала с небольшой сумкой от Tod's и стильными слингбэками от культового обувного бренда Manolo Blahnik.

50-летняя женщина выглядела в этом наряде превосходно, дополнив его только серьгами-кольцами и стильным макияжем.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

А вот благодаря открытым плечам в платье, Летиция опять продемонстрировала свою отличную физическую форму и подкачанные руки.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
915
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация