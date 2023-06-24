В черном платье-комбинации: элегантная королева Летиция на мероприятии в Мадриде

Королева Испании Летиция посетила конкурс научных монологов Solo De Ciencia ("Только наука"), организованный Испанским фондом науки и технологий. В этом мероприятии приняли участие 8 финалистов, проходил он в Мадриде.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ее Величество появилась на публике в элегантном и довольно лаконичном наряде - черном шелковом платье от бренда & Other Stories, которое ранее уже носила. Платье королева сочетала с небольшой сумкой от Tod's и стильными слингбэками от культового обувного бренда Manolo Blahnik.

50-летняя женщина выглядела в этом наряде превосходно, дополнив его только серьгами-кольцами и стильным макияжем.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

А вот благодаря открытым плечам в платье, Летиция опять продемонстрировала свою отличную физическую форму и подкачанные руки.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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