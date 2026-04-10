В черном платье миди и с кружевным платком: Брижит Макрон на аудиенции у Папы Римского

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон прибыли в Ватикан, в Апостольский дворец для частной аудиенции с Папой Римским Львом XIV.

Первая леди Франции оделась в соответствии с протоколом Ватикана. На ней было скромное закрытое черное платье миди прямого силуета и с длинными рукавами. На шее у нее был черный кружевной платок.

Аутфит Брижит дополнила черными замшевыми остроносыми туфлями на шпильках и черной стеганой сумочкой Dior.

Супруга президента собрала волосы в элегантную прическу, сделала макияж смоки-айс, украсила уши лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а руки — золотым браслетом с жемчугом и кольцом с бриллиантами и сапфирами.

Эммануэль был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук, которые он дополнил черными туфлями.

