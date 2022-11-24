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В черном платье-миди и с яркой сумкой: принцесса Мария-Олимпия на вечеринке в Лондоне

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1077
Время на прочтение
1 мин
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В черном платье-миди и с яркой сумкой: принцесса Мария-Олимпия на вечеринке в Лондоне

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Греческая принцесса Мария-Олимпия посетила вчера вечеринку бренда Miu Miu Holiday в Quo Vadis, которая состоялась в Лондоне.

Если в прошлый свой выход 24-летняя королевская особа появилась в белом платье на тонких бретельках и с перьям на подоле от бренда Miu Miu, то в этот раз надела черное платье-миди от этого же бренда, которое переливалось блестками, на тонких бретельках и с круглым вырезом на декольте.

В руках у принцессы была маленькая красная сумка на короткой ручке тоже от бренда Miu Miu, а обута она была в туфли с круглыми носками на каблуках.

Мария-Олимпия сделала укладку, вечерний макияж, акцентировав внимание на глазах и немного подчеркнула губы, а также сделала макияж светлым лаком.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images
Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Напомним, недавно принцесса посещала вечеринку британской модели Кейт Мосс. На пати принцесса блистала в цветочном платье от Richard Quinn с перчатками из латекса и перьям на декольте. К наряду Мария-Олимпия подобрала черные колготы и кожаные черные босоножки на высоких каблуках.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images
Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1077
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