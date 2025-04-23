В черном платье-миди и слингбэках: королева Летиция с мужем-королем посетила прием во дворце

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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Король Филипп VI и королева Летиция дали официальный обед в честь премии «Мигель де Сервантес». На нем монаршая чета появилась в тех же аутфитах, в которых мы видели их во время визита в апостольскую нунциатуру в Мадриде, где пара почтила память скончавшегося Папы Римского Франциска.

Напомним, вместе с королем и королевой почтить память Папы приехала и мама Филиппа VI — королева София. Она облачилась в элегантный черный брючный костюм.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Скорее всего король Филипп VI и королева Летиция будут присутствовать на похоронах Папы в субботу, 26 апреля. Ранее, напомним, Букингемский дворец заявил, что представлять корону и короля Чарльза поедет принц Уэльский Уильям.

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Король Филипп VI, королева Летиция и королева София / © Getty Images