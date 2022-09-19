В черном платье от Giorgio Armani: Джилл Байден прибыла в Лондон, чтобы почтить память Елизаветы II

19 сентября в Лондоне состоятся похороны королевы Елизаветы II и по этому поводу со всего мира в Великобританию приехали высокопоставленные особы, политики и члены королевских семей. Среди гостей, которые приехали почтить память покойной королевы, также была президентская чета Байденов.

18 сентября Джо и Джил Байден сначала посетили Ланкастер-хаус, где оба подписали книгу соболезнований. На первой леди тогда было серое пальто от бренда Lela Rose с немного укороченными рукавами и огромным бантом на шее.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Образ она дополнила черными колготками, туфлями на шпильке и серьгами. Кстати, это пальто в гардеробе у первой леди не новинка, ведь носит она его еще с 2013 года.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

После подписания книги, первая леди и президент направились на организованный королем Чарлзом III прием в Букингемском дворце. Когда первая леди вышла из машины, предпочла пальто снять и это позволило рассмотреть ее траурное черное платье от бренда Giorgio Armani.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Наряд был приталенным, имел небольшой каплевидный вырез.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

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