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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
94
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В черном платье-пальто и на шпильках: Брижит Макрон на торжественном приеме в Анкаре

Первая леди Франции, как всегда, выглядела прекрасно.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Брижит Макрон

Брижит Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили официальный прием в Анкаре, который президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган организовали для глав государств и правительств, прибывших на 36-й саммит НАТО.

Первая леди Франции выбрала для мероприятия изысканный образ в стиле сдержанной французской элегантности. На ней было черное закрытое платье-пальто прямого силуэта с высокой горловиной и черными пуговицами.

Брижит и Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип и Эмине Эрдоган / © Getty Images

Брижит и Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип и Эмине Эрдоган / © Getty Images

Она дополнила наряд черными кожаными остроносыми туфлями на шпильках и черным клатчем с металлической фурнитурой.

Брижит собрала волосы в элегантную прическу с пучком, сделала свой любимый макияж смоки айс, украсила уши лаконичными серьгами-кольцами, а руки — широким браслетом и часами.

Напомним, Брижит Макрон в костюме цвета сливочного масла и рубашке Louis Vuitton появилась на мероприятии в рамках саммита НАТО в Анкаре.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
94
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