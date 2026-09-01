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В черном платье-пальто и с гламурным клатчем: Карла Бруни с Николя Саркози посетила похороны в Париже
Бывшая первая леди Франции выбрала для траурной церемонии элегантный и сдержанный наряд черного цвета.
Карла Бруни вместе со своим мужем, бывшим президентом Франции Николя Саркози, посетила похороны директора по связям с общественностью модного дома Dior Матильды Фавье. Прощание состоялось в церкви Сен-Сюльпис в Париже.
Для траурной церемонии Бруни выбрала черное двубортное платье-пальто длины миди. Наряд имел приталенный силуэт, структурированные плечи, широкие асимметричные лацканы, два ряда пуговиц и накладные карманы с клапанами.
Она она дополнила черными замшевыми туфлями на невысоких каблуках и гламурным клатчем, инкрустированным стразами. На лице у Бруни были большие черные солнцезащитные очки.
Карла сделала прическу с мягкими локонами и макияж в естественных оттенках.
Николя Саркози был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и галстук в тон. Супруги шли, держась за руки, выходя из церкви.
Напомним, Карла Бруни в прозрачном мини-платье с кружевом произвела фурор в Париже.