В черном платье-пальто и с гламурным клатчем: Карла Бруни с Николя Саркози посетила похороны в Париже

Николя Саркози и Карла Бруни / © Getty Images

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Карла Бруни вместе со своим мужем, бывшим президентом Франции Николя Саркози, посетила похороны директора по связям с общественностью модного дома Dior Матильды Фавье. Прощание состоялось в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

Для траурной церемонии Бруни выбрала черное двубортное платье-пальто длины миди. Наряд имел приталенный силуэт, структурированные плечи, широкие асимметричные лацканы, два ряда пуговиц и накладные карманы с клапанами.

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Николя Саркози и Карла Бруни / © Getty Images

Она она дополнила черными замшевыми туфлями на невысоких каблуках и гламурным клатчем, инкрустированным стразами. На лице у Бруни были большие черные солнцезащитные очки.

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Карла сделала прическу с мягкими локонами и макияж в естественных оттенках.

Николя Саркози был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и галстук в тон. Супруги шли, держась за руки, выходя из церкви.

Напомним, Карла Бруни в прозрачном мини-платье с кружевом произвела фурор в Париже.

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