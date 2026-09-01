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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В черном платье-пальто и с гламурным клатчем: Карла Бруни с Николя Саркози посетила похороны в Париже

Бывшая первая леди Франции выбрала для траурной церемонии элегантный и сдержанный наряд черного цвета.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Николя Саркози и Карла Бруни

Николя Саркози и Карла Бруни / © Getty Images

Карла Бруни вместе со своим мужем, бывшим президентом Франции Николя Саркози, посетила похороны директора по связям с общественностью модного дома Dior Матильды Фавье. Прощание состоялось в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

Для траурной церемонии Бруни выбрала черное двубортное платье-пальто длины миди. Наряд имел приталенный силуэт, структурированные плечи, широкие асимметричные лацканы, два ряда пуговиц и накладные карманы с клапанами.

Николя Саркози и Карла Бруни / © Getty Images

Николя Саркози и Карла Бруни / © Getty Images

Она она дополнила черными замшевыми туфлями на невысоких каблуках и гламурным клатчем, инкрустированным стразами. На лице у Бруни были большие черные солнцезащитные очки.

Карла сделала прическу с мягкими локонами и макияж в естественных оттенках.

Николя Саркози был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и галстук в тон. Супруги шли, держась за руки, выходя из церкви.

Напомним, Карла Бруни в прозрачном мини-платье с кружевом произвела фурор в Париже.

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