В черном платье с бахромой: красивая королева Рания на семейном мероприятии

В 2023 году священный месяц Рамадан начался 23 марта. Королевская чета Иордании по этому поводу поделилась новыми снимками.

Королева Рания и король Абдалла II показали, что собрались всей семьей на вечерний прием пищи, который называется ифтар.

"Благодарны за то, что делимся ифтаром в первый день священного месяца с людьми, которых мы любим. С сегодняшнего семейного ифтара", - гласит подпись под снимками.

Ее Величество королева появилась на мероприятии в красивом макси-платье черного цвета с синими деталями в виде пояса, воротника и бахромы на подоле. Образ королева дополнила черной сумкой и остроносой обувью на каблуках.

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Напомним, совсем недавно король и королева выдали замуж старшую дочь принцессу Иман. И Рания показывала в блоге красивые кадры со свадьбы.

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