В черном платье с бантами: красивая Амаль Клуни с мужем на приеме у короля Чарльза

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Реклама

Их пригласили на прием в честь победителей премии King’s Trust Awards 2025. Мероприятие состоялось в Букингемском дворце — главной резиденции британского монарха.

Амаль Клуни приехала во дворец в черном лаконичном платье прямого силуэта, с открытыми плечами и бантами на них. В руках она держала золотой плоский клатч, ему в тон был подобран золотой браслет на запястье. Супруга Джорджа Клуни распустила свои густые волосы, сделала макияж глаз и нюдовой помадой подчеркнула губы. Джордж надел серый классический костюм и серую рубашку и был без галстука.

Амаль и Джордж Клуни с королем Чарльзом III / © Associated Press

Король Чарльз приветствовал гостей во дворце. Монарх появился на мероприятии в темно-синем полосатом костюме, белой рубашке и голубой галстуке в принт.

Реклама

Амаль Клуни с королем Чарльзом III / © Associated Press

Это была не первая встреча четы Клуни с королем Чарльзом в королевской резиденции. Джордж и Амаль ранее присутствовали на ужине в марте 2019 года в Букингемском дворце на подобном мероприятии.

Амаль и Джордж Клуни с королем Чарльзом III / © Associated Press

Джордж и Амаль, у которых есть дом в Великобритании, также посетили Виндзорский замок, когда были гостями на королевской свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года.