В черном платье с баской и на шпильках: новый премьер-министр Великобритании на встрече с Елизаветой II

Элизабет Трасс побывала на аудиенции у монархини.
Лидер консерваторов Лиз Трасс официально стала премьер-министром Великобритании. Сегодня, 6 сентября, она встретилась с королевой Елизаветы II в резиденции Балморал, Шотландия (а не как это обычно происходит в Букингемском дворце в Лондоне). Трасс стала 15-й премьер-министром за время пребывания монархини на троне.
Элизабет предстала в черном платье меди с баской, дополненной бежевыми туфлями на шпильках.
Аутфит политиканя дополнила аккуратной укладкой, нежным макияжем, золотой цепочкой с кольцом и лаконичными серьгами.
А 96-летняя монархиня появилась на аудиенции в светлой рубашке, кардигане, клетчатой юбке длины меди и своих любимых туфлях на каблуке от Anello & Davide. Ее Величество было с тростью и в очках, а на руке у нее висела лакированная сумка.
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