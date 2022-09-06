В черном платье с баской и на шпильках: новый премьер-министр Великобритании на встрече с Елизаветой II

Лидер консерваторов Лиз Трасс официально стала премьер-министром Великобритании. Сегодня, 6 сентября, она встретилась с королевой Елизаветы II в резиденции Балморал, Шотландия (а не как это обычно происходит в Букингемском дворце в Лондоне). Трасс стала 15-й премьер-министром за время пребывания монархини на троне.

Королева Елизавета II и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Элизабет предстала в черном платье меди с баской, дополненной бежевыми туфлями на шпильках.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Аутфит политиканя дополнила аккуратной укладкой, нежным макияжем, золотой цепочкой с кольцом и лаконичными серьгами.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

А 96-летняя монархиня появилась на аудиенции в светлой рубашке, кардигане, клетчатой юбке длины меди и своих любимых туфлях на каблуке от Anello & Davide. Ее Величество было с тростью и в очках, а на руке у нее висела лакированная сумка.

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