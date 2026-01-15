ТСН в социальных сетях

Общество
88
1 мин

В черном платье с баской: наследница бельгийского престола появилась на мероприятии с отцом-королем

Король Филипп и его старшая дочь и наследница престола — принцесса Елизавета — приветствуют генерального секретаря НАТО Марка Рютте на новогоднем приеме в замке Лакен.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Елизавета

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Несколько дней назад принцесса и ее родители приняли участие во встрече с политическими лидерами, такими как Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, и Антонио Коста, председатель Европейского совета.

А сегодня Елизавета встретилась с Марком Рютте, генеральным секретарем НАТО. Герцогиня Брабантская сопровождала своего отца, короля Филиппа, на этой аудиенции у бывшего премьер-министра Нидерландов, ныне главы Организации Североатлантического договора.

Марк Рютте, король Филипп и принцесса Елизавета / © Getty Images

Марк Рютте, король Филипп и принцесса Елизавета / © Getty Images

Для такого мероприятия принцесса выбрала лаконичный наряд черного цвета от французского бренда Sandro. Это было трикотажное платье облегающего силуэта с круглым вырезом, короткими рукавами, застежкой на кнопки, баской на талии и расклешенной юбкой, стоимостью 325 евро. Талию она подчеркнула черным поясом, а в руках держала лаконичную сумку на ремешке-цепочке.

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Она обула также черные замшевые туфли от Gianvito Rossi на каблуках, собрала волосы в пучок, и надела серьги з жемчужинами, те самые, которые носила двумя днями ранее на встрече с Урсулой фон дер Лейен.

